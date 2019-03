Eventi

Rimini

| 12:48 - 22 Marzo 2019

Fogheraccia (foto di repertorio).

Si terrà domenica 24 marzo l’appuntamento con la Festa della Fogheraccia sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich, inizialmente programmato per il 18 marzo ma poi rinviato per le pessime previsioni meteo.

L’accensione è prevista per le ore 21, quando gli addetti di Anthea accenderanno il legname proveniente dalle potature in corso in città per dar vita al gesto che segna idealmente la fine dell’inverno e l’avvio della primavera.