A San Patrignano arriva il format per promuovere le idee di valore

Attualità

Coriano

| 12:41 - 22 Marzo 2019

TedxCoriano.

Tedx, il format internazionale dedicato alla diffusione delle idee di valore attraverso micro-conferenze, sbarca per la prima volta a San Patrignano. La comunità fondata da Vincenzo Muccioli ospiterà infatti la seconda edizione di TedxCoriano (il primo della provincia di Rimini), che si svolgerà il 12 ottobre prossimo. Un’edizione, quella del 2019, dalla vocazione sempre più internazionale: sul palco, infatti, si alterneranno anche grandi ospiti provenienti da vari Paesi, inclusi Stati Uniti e Malta.

Diciotto, complessivamente, gli speaker – tra imprenditori, professionisti, filosofi, comunicatori e influencer - che prenderanno la parola per raccontare la loro esperienza professionale e di vita e condividere con il pubblico sogni, progetti, idee e sfide per il futuro, stimolando, emozionando e smuovendo le coscienze. Tra questi anche Paolo Ruffini, attore, regista e conduttore televisivo, Daniele di Benedetti, autore di bestseller e speaker internazionale con oltre 630mila followers Facebook, Kate Fretti, responsabile della fondazione ‘Marco Simoncelli’. ‘Controverso’ è il titolo scelto per l’edizione di quest’anno, che si prevede richiamerà a San Patrignano oltre 400 partecipanti provenienti da tutta Italia.

“Siamo convinti che dietro ogni problema si nasconda in realtà un’opportunità – spiega Paola Aronne, tra gli organizzatori dell’iniziativa –. Un insegnamento, questo, che vale tanto in campo lavorativo quanto nella vita di tutti i giorni e che fungerà da filo conduttore per l’edizione 2019 del TedxCoriano. Quest’anno daremo spazio a personaggi che sono stati capaci di trasformare le loro fragilità in talenti, rialzandosi dopo ogni caduta, non arrendendosi davanti a una porta chiusa in faccia, ma anzi traendone gli insegnamenti per poter crescere e spiccare il volo”. Anche la scelta della location non è casuale. “San Patrignano, con la sua storia e la sua attività pluridecennale, incarna alla perfezione i concetti di rinascita e di superamento delle difficoltà che andremo a raccontare sul palco. Ringraziamo la comunità per averci dato questa opportunità e siamo convinti che dalla partnership tra le due realtà possa nascere qualcosa di grande e duraturo” conclude Aronne. I biglietti per il Tedx Coriano saranno messi in vendita nelle prossime settimane.