Baseball, la T&A San Marino ingaggia i lanciatori Baez e Mazzocchi

| 12:21 - 22 Marzo 2019

Il pitcher destro dominicano con passaporto spagnolo Fernando Baez.

Nuove ufficializzazioni in casa San Marino Baseball, con la data di oggi che segna l’arrivo a Serravalle di due lanciatori che saranno a disposizione del manager Mario Chiarini per l’avvio della stagione.

Il primo nome è quello di FERNANDO BAEZ, pitcher destro dominicano con passaporto spagnolo che ha giocato con la nazionale iberica al Super 6. Nativo di Palenque, è alto 1.85 e ha compiuto 27 anni lo scorso 1° febbraio. Il 2018 l’ha passato in Independent League con i San Rafael Pacifics, dove ha fatto registrare un record di 8 partite vinte e 3 perse in 14 apparizioni sul monte, tutte da partente. Nel 2017 invece ha diviso il suo impegno tra i Montgomery Biscuits (AA) e i Charlotte Stone Crabs (A+), con 36.2 inning giocati coi primi e 15.2 (con 2.93 di ERA) coi secondi. Nel suo passato, dopo gli inizi in Summer League dominicana nel 2012 e Rookie League americana nel 2013, altre tappe in Singolo A con Johnson City Cardinals, Peoria Chiefs e Bowling Green Hot Rods.

Il secondo arrivo è quello di RENÉ MAZZOCCHI, lanciatore mancino venezuelano con passaporto italiano, AFI, che ha giocato con l’Italia al Super 6. Il pitcher classe ’88, già con diverse esperienze italiane alle spalle, è stato l’anno scorso a Redipuglia e ha concluso la stagione con 4 vinte e 3 perse, 7 salvezze, 94 strike-out in 64.2 inning e 19 basi ball, con una media di punti guadagnati su di lui di 1.95.