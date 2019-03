Bellaria Igea Marina, allacciamento alla rete fognaria per alcune vie

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:02 - 22 Marzo 2019

Lavori alle fogne.

Avranno inizio a breve le attività previste da Hera per la realizzazione della fognatura nera nelle vie Talamone, Onofri, Sirtori e Melito, che andranno a ‘recapitare’ nella rete esistente in via Teano e quindi al Depuratore. Si tratta del collettamento delle acque di scarico di quarantatrè utenze non allacciate alla rete fognaria.

Un intervento atteso da tempo dai residenti delle zone interessate, i quali già nei prossimi giorni riceveranno dal gestore del servizio una comunicazione dettagliata circa tempi e modalità di esecuzione dei lavori, con indicazioni anche sul futuro allacciamento alla nuova infrastruttura.

I lavori sono frutto di un sostanzioso investimento pari a circa 900.000 euro, in recepimento anche delle istanze presentate in sede Atersir dall’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina, la quale si è fatta portavoce delle esigenze di una zona storicamente priva dei sottoservizi che presto verranno realizzati.

L’intervento rientra nell’ambito del percorso di transizione verso l’economia circolare già intrapreso da Hera, in quanto prevede l’utilizzo di tubazione realizzata con plastica riciclata fornita da Aliplast, società del gruppo Herambiente. In particolare, è prevista la fornitura di oltre 2 km di tubazioni in HDPE DN200, materiale in possesso del marchio “Plastica Seconda Vita” (PSV), un sistema di certificazione ambientale dedicato ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici.