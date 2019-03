Primavera in piazza a San Giovanni in Marignano: weekend con profumi e colori della bella stagione

Eventi

22 Marzo 2019

Primavera a San Giovanni in Marignano.

Appuntamento con la Primavera a San Giovanni in Marignano, sabato 23 e domenica 24 marzo 2019. Ritorna infatti, per la sua 10^ edizione “Primavera in Piazza”, manifestazione dedicata ai fiori, alle piante ed ai prodotti naturali organizzata da Promo D srl, con il Patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano e la collaborazione della Pro Loco di San Giovanni in Marignano, dell’Associazione Scuolinfesta e del circolo ARCI F. Beretta.

Oltre 40 espositori con fiori, piante aromatiche, piante da esterno, prodotti di erboristeria, cosmetici naturali, prodotti alimentari tipici locali e artigianato. Il mercato aprirà i battenti sabato 23 marzo dalle ore 15.00 alle 20.00 e proseguirà domenica 24 dalle ore 9.00 alle 20.00. La domenica sarà in concomitanza con il mercatino d’antiquariato “Il Vecchio e l’Antico”, in via Veneto dalle 9.00 alle 19.00 e al Mercatino della Pulci che, per questo mese, sarà in Borgo XXII Giugno.

La manifestazione sarà arricchita da un’animazione a cura della Pro Loco dove il protagonista è lo Spaventapasseri, figura che occupa un posto speciale nella cultura popolare in tutto il mondo. L’Associazione Scuolinfesta sarà inoltre presente con il proprio stand e curerà il laboratorio per bambini “Oggi sono un giardiniere” per imparare i segreti per la cura del giardino.

Sabato 23 marzo dalle ore 15.30 L’Associazione Bimbi per Natura propone un LABORATORIO DI ECO-GIARDINAGGIO: grandi e bambini potranno cimentarsi nella preparazione delle “bombe di semi”, piccole polpettine di terra e argilla ripiene di semi per portare colore e profumo ovunque… prati, aiuole, balconi e far fiorire la città!! Un’occasione per riavvicinarsi alla terra in modo semplice e divertente.

Tanti gli appuntamento previsti poi per domenica 24 marzo.

Dalle ore 10.30 in Piazza Silvagni tutti i bambini potranno realizzare un grande mandala collettivo con elementi naturali, sotto la guida di Daniela Franceschelli e presso il Parco dei Tigli provare un giro sul Pony a cura del Circolo Ippico Marignano. Nel pomeriggio, sempre presso il parco dei Tigli gli esperti del team Abbaio Camp saranno disponibili per rispondere a domande, dubbi e curiosità sui nostri amici a 4 zampe, con la possibilità di fare effettuare un piccolo percorso di “Fun Agility”, accessibile a tutti i cani, sotto la supervisione degli esperti.

Dalle ore 15.30 presso lo stand Pro Loco ci sarà inoltre la consegna di piante e arbusti ai nuovi nati marignanesi nel 2018. I bambini e le loro famiglie riceveranno le piante che l’Amministrazione fa loro dono quale benvenuto alla vita.

Nel pomeriggio in piazza Silvagni, grandi e bambini potranno giocare come una volta con il Ludobus Scombussolo Giochi per Tutti, un furgone carico di giochi in legno di diverse tipologie: giochi di sfida, di abilità, d’ingegno e di movimento. I giochi di Scombussolo sono adatti a tutte le età, dai bambini agli adulti.