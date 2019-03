Il Sindaco di Rimini incontra i ragazzi di Radioimmaginaria in diretta da Piazza Cavour

Attualità

Rimini

| 11:50 - 22 Marzo 2019

Il Sindaco Gnassi negli studi di Radio Immaginaria.

Il Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, ha incontrato i ragazzi di Radioimmaginaria nei loro studi. Con la loro diretta da piazza Cavour, Radioimmaginaria ha raccontato il “Friday for future” riminese collegandosi con 42 città del mondo. La radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni e unico network in Europa con più di 300 speaker provenienti da 50 città in 8 Paesi diversi, ha dato il proprio contributo allo “Sciopero Globale per il clima del 15 marzo 2019 - Friday for Future” con una maratona radiofonica di 10 ore chiamata “​ALL 4 ALL – o tuttionessuno”per raccontare in diretta manifestazioni, opinioni, pensieri di adolescenti e ospiti collegati da tutto il mondo. La diretta è stata trasmessa da una postazione mobile alimentata a pannelli solari (CargoBike) in Piazza Cavour a ​Rimini​, città scelta tra altre in Italia che si sono distinte per l’impegno ecologico come Alessandria, Milano, Roma, Arezzo, Varese e Trieste perché il corteo durante le ore della manifestazione si è mosso con l’obiettivo di ripulire dai rifiuti parchi e spiagge.