Fogheraccia, a Riccione appuntamento sabato 23 con "Light my fire"

Eventi

Riccione

| 11:13 - 22 Marzo 2019

Tradizionale fogheraccia.

Dopo il rinvio a causa del maltempo, si svolgerà sabato sera la tradizionale accensione del fuoco di San Giuseppe che saluta l'inverno e dà il benvenuto alla nuova stagione. Lo spettacolo di luci e fuochi è in programma sabato 23 marzo, a partire dalle ore 20.30, quando piazzale Roma e la spiaggia libera saranno il grande palcoscenico e le quinte su cui andrà in scena il rito che segna l’arrivo della primavera. Il fuoco della Fugaracia si trasformerà in un’ideale fiamma olimpica che accende la primavera del Giro d’Italia perché avrà nel suo cuore lo straordinario appuntamento del 19 maggio.

Il pubblico potrà assistere ad un vero e proprio spettacolo con giochi luminosi e installazioni con la regia di Antonio Rinaldi e le musiche di Giaga.

Dalle 20.30 la spiaggia di piazzale Roma comincerà a risplendere di piccole luci in attesa del fuoco, che prenderà vita con un momento magico e suggestivo.

Ad accompagnare il rituale di benvenuto alla primavera, dolcezze, ciambella e albana dolce offerti dalla Cooperativa Bagnini di Riccione.