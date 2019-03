Base dello spaccio nel garage, denunciato 18enne di Bellaria

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:06 - 22 Marzo 2019

Materiale trovato in possesso del 18enne arrestato.

Nei giorni scorsi, il Comando di Polizia Municipale di Bellaria, in collaborazione con il locale Comando dell'Arma dei Carabinieri e con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga del Comune di Riccione, ha denunciato in stato di libertà un 18enne di Bellaria Igea Marina: il giovane è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, attività che il ragazzo esercitava all'interno di un garage. E' stato sequestrato anche altro materiale attinente al confezionamento dello stupefacente, come bilancini e buste di plastica. L'operazione è frutto dell'attività di controllo costante condotta a Bellaria Igea Marina da tutte le forze dell'ordine operanti sul territorio.