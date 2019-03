Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 10:25 - 22 Marzo 2019

Grave incidente stradale venerdì mattina a San Martino dei Mulini. Un ciclista 80enne è finito con le gambe sotto le ruote di un camion. E' successo verso le 8 in via Trasversale Marecchia. Secondo quanto ricostruito l'anziano stava percorrendo la strada in direzione via Marecchiese quando ha perso l'equilibrio cadendo e finendo sotto le ruote del mezzo. Una gamba è rimasta schiacciata . E' stato portato in ospedale a Cesena con l'elisoccorso. Sul posto la Polstrada e personale del 118.