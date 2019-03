Volley giovanile femminile, la SGR-Grossi Under 16 alle Final Eight: battuto 3-0 il Romagna In Volley

Sport

Rimini

| 09:45 - 22 Marzo 2019

La squadra Under 16 del Riviera Volley.

Con un secco 3-0 (25-14 25-14 25-18) la Sgr - Grossi del Riviera Volley Rimini ha battuto il Romagna In Volley di Cesena e accede alla Final Eight del campionato regionale Under 16 femminile. Un risultato sorico per il club guidato dal presidente Gabriele Pace e per tutta la pallavolo riminese. Un successo indiscusso, il terzo nel mini girone della seconda fase, maturato davanti ad un pubblico record.

Troppo determinate e concentrate le riminesi per essere minimamente impensierite dalle avversarie, già battute due volte in stagione regolare ed oltretutto rimaneggiate da numerose assenze dovute ad infortuni e malattie.

Così con nove punti conquistati su nove, è arrivata la vittoria del mini-girone e l'accesso alla terza fase del campionato

La squadra guidata da Edo Nanni è composta da 11 ragazze (autentiche dominatrici dei campionati territoriali under 14 ed under 16 dello scorso anno) che hanno aderito con entusiasmo alla richiesta che veniva dalla società di alzare l'asticella; tutte hanno lavorato duro ed hanno portato la loro immensa voglia di vincere, fuori dai soliti confini. Doveva essere una "esperienza" invece è stato un campionato al vertice.

Cosa succederà ora? Coach Nanni insieme al suo vice Forlani hanno tutta la voglia di compiere un'altra impresa. Di sicuro le ragazze non sono per niente appagate. La data della terza fase non sono state fissate.

Sgr - Grossi del Riviera Volley Rimini: Ariano 3, Magi 8, Forlani 8, Piomboni, Morelli 3, Salgado 7, Pellegrini 1, Semprini Cesari 7, Pederboni (K) 9, Evangelisti (L), Moras n.e..