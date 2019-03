Nuovo Questore a Rimini, arriva Francesco De Cicco, Improta sarà il direttore della Polfer

Attualità

| 06:54 - 22 Marzo 2019

Ingresso della Questura di Rimini, nel riquadro Francesco De Cicco.

L'attuale questore di Rimini Maurizio Improta sarà da lunedì prossimo il nuovo direttore della Polizia Ferroviaria. Improta prende il posto di Armando Nanei, che va a dirigere la questura di Firenze. L'avvicendamento è stato deciso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza nell'ambito di un più ampio movimento di questori e dirigenti. A Rimini arriverà Francesco De Cicco che ricopre il ruolo di Questore per la prima volta. Originario di Napoli è stato Vice Commissario a Torino per poi passare ad Agrigento, Firenze (nella Scientifica), Roma (nel Servizio Centrale Operativo) e Pescara come Vice Questore.