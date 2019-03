Go America porta gli Stati Uniti d’America a Rimini con il truck dell’Avventura

Eventi

Rimini

21 Marzo 2019

Gruppo di tour operator specializzato in viaggi su misura.

Go America, tour operator specializzato nell’organizzazione di viaggi negli Stati Uniti d’America e parte della famiglia Go World, in collaborazione con Brand USA, porta in piazza tutte le bellezze degli USA il 25 Marzo dalle 10 alle 20 in Piazza Fellini a Rimini.



Un evento aperto alla città e ai cittadini che avranno la possibilità di osservare da vicino quello che in Italia è sinonimo di viaggi sostenibili, reportage e grandi itinerari: il truck dell’Avventura, il leggendario camion Iveco protagonista delle spedizioni estreme nel mondo.

“Portare gli USA con il truck dell’Avventura a Rimini – afferma Ludovico Scortichini, Presidente di Go World – è un’occasione unica per i cittadini di toccare con mano una star della tv italiana, il truck arancione, e quindi avvicinarsi al mondo dei viaggi avventura e alle nostre incredibili proposte per visitare gli Stati Uniti!”.

"Siamo molto felici della collaborazione con GoWorld e GoAmerica, con cui Brand USA ha una forte sintonia in termini di mission e approccio al viaggio - commenta Marcella Re, Managing Director di Brand USA per l'Italia - I protagonisti del nostro tour tra le piazze italiane saranno gli itinerari multistato e le attività non convenzionali offerte dagli Stati Uniti, per aggiungere ricchezza alle proposte di viaggio e far conoscere agli italiani l’eccezionalità delle esperienze che solo gli States possono offrire".



Go America e il truck dell’Avventura condividono da anni gli stessi valori: l’unicità degli itinerari di viaggio per destinazioni di lungo raggio, il rispetto dei popoli, delle loro culture e delle loro religioni, la tutela dei territori turistici ed il concetto di “avventura” per tutti.



GoWorld è un gruppo di tour operator specializzato in viaggi su misura nei diversi continenti: GoAsia, GoAmerica, GoAustralia, GoPacific, GoAfrique e in viaggi dedicati ad appassionati di diverse attività sportive come GoSurf, GoTrekking, GoHorse, GoScuba, GoBiker, GotoFish e Overland.