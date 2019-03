A Riccione proiettato alla scuola Geo Cenci un film su don Pino Puglisi

Attualità

Un momento dell'iniziativa a Riccione alla scuola Geo Cenci.

L'Osservatorio sulla criminalità organizzata e per la promozione di una cultura della legalità della Provincia di Rimini in occasione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie ha proposto oggi a Riccione, Rimini e Bellaria, un approfondimento sulla figura di Don Pino Puglisi rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado con la proiezione del film “Alla luce del sole” di Roberto Faenza. A Riccione il vicesindaco Laura Galli ha incontrato e salutato gli studenti nome dell’intera amministrazione comunale della scuola media “ Geo Cenci”. "ll contrasto alla criminalità organizzata riguarda tutti, a prescindere dal luogo in cui si vive- ha detto Galli - . Occorre tenere alta la memoria delle vittime su un tema così importante, in questo senso ben vengano percorsi educativi e didattici all’interno delle scuole”.