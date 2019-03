Rigenerazione del lungomare di Misano: "I cittadini possono dare idee"

Attualità

Misano Adriatico

| 16:20 - 21 Marzo 2019

Misanesi passeggiano per discutere il lungomare del futuro.

Sabato 23 marzo dalle 10.00 alle 13.00 presso la Biblioteca Comunale di via Rossini, si terrà il laboratorio di progettazione nell’ambito di “Misano insieme rigeneriamo il lungomare”, processo partecipativo co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna che si pone l’obiettivo di elaborare idee e progetti per la rigenerazione dell’area del lungomare.

Durante il laboratorio di progettazione i partecipanti approfondiranno quattro azioni strategiche: Percorso Vita da sviluppare nell’area del lungomare, Area Parco Mare nord e villetta liberty, Portoverde, Percorso lungo l’Agina.

I partecipanti, suddivisi in gruppi, saranno chiamati a progettare interventi specifici relativi alle azioni indicate partendo dalle visioni e dalle proposte raccolte nei precedenti incontri.

“Come Amministrazione comunale ci auguriamo che siano in tanti i misanesi a partecipare a questo incontro – spiega il vice Sindaco Fabrizio Piccioni -. Abbiamo aperto un percorso di confronto con la città in diversi ambiti e quello legato legato al Lungomare, cartolina della città e biglietto da visita nell’offerta turistica locale, rappresenta un momento tra i più importanti. Vogliamo far crescere Misano e per farlo è necessario recepire le aspettative dei cittadini per individuare le azioni da intraprendere in via prioritaria, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, condiviso e inclusivo del territorio. E’ una occasione importante anche alla luce del percorso che stiamo portando in conclusione del nuovo piano urbanistico, che recepisce i principi di stop al consumo del suolo come voluto dalla nuova legge regionale sulla pianificazione territoriale”.