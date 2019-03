Domenica un'escursione con il WWF nella zona di Mercatino Conca

Attualità

Mercatino Conca

| 15:56 - 21 Marzo 2019

Trekking.

Domenica 24 Marzo Escursione nella zona di Mercatino Conca. La partenza è da Mercatino Conca da Via Tretolo, si sale da una sterrata per Monte Altavelio, si prosegue per il sentiero di cresta 12 (molto panoramico) fino a S.Giovanni e Valle di Teva, dal sentiero 15 in direzione Monte Altavelio aggirandolo si ritorna. Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 14 Km e un dislivello di 750 m. Tempo 6 h. Abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d'acqua, viaggio con mezzi propri. Il punto di ritrovo per la partenza, è a Riccione davanti allo Stadio del nuoto, Via Monte Rosa, 60, alle ore 8,30. Saranno possibili variazioni di itinerario dettate dalle condizioni meteorologiche. Per contatti e ulteriori informazioni, cell. 331 4180104, Chiti Stefano.