Incontro tra l'amministrazione e i cittadini. Una giovane coppia: 'da Rimini a Coriano, qui si vive meglio'

Attualità

Coriano

| 14:05 - 21 Marzo 2019

Gli assessori e il sindaco Domenica Spinelli all'incontro.

Sono iniziate mercoledì sera la assemblee di incontro tra l'amministrazione di Coriano e i cittadini, partendo da Sant'Andrea in Besanigo. Tanti i temi toccati, dai rifiuti ai lavori pubblici, dal bilancio agli interventi sul sociale. "Un metodo ormai collaudato dall'Amministrazione di Coriano per favorire la partecipazione di tutti alla vita amministrativa della Città", si legge in una nota dell'amministrazione comunale.

Grande soddisfazione, tra gli interventi, per la testimonianza di due giovani che a luglio si sono trasferiti da Rimini a Coriano, "alla ricerca della serenità di vita in un luogo stupendo dal punto di vista territoriale".

"Ringraziamo i cittadini per la partecipazione e per gli spunti perché ogni spazio di dialogo è una opportunità di miglioramento. Ringraziamo anche i fratelli Migani, titolari de Il Ristorantino di Sant’Andrea in Besanigo per l'ospitalità ed il cuoco per la ciambella offerta ai presenti", commenta l'amministrazione comunale, ricordando il prossimo appuntamento: il 28 marzo, alle 21, alla sala parrocchiale di Ospedaletto.