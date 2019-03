Stop al degrado del parcheggio in piazzale Curiel, 200mila euro per la sistemazione

Attualità

| 12:38 - 21 Marzo 2019

Infiltrazioni nel tetto del parcheggio Curiel.

La prossima settimana a Riccione partiranno i lavori al parcheggio multipiano di Piazzale Curiel. La Giunta Comunale con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, con un importo di 200.000 euro, interviene nella sistemazione del piazzale adibito a parcheggio pubblico e per realizzare una serie di opere manutentive straordinarie. Con questi interventi di impermeabilizzazione e rifacimento del manto superiore si eliminano le infiltrazioni di acque meteoriche ai piani interrati per poi procedere successivamente al collaudo tecnico della struttura.



“ I lavori in procinto di partire - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti - mettono definitivamente la parola fine a disagi protrattisi da tempo nel parcheggio pubblico-privato che si trova nella zona a mare della ferrovia nei pressi dei Giardini. Questa sarà l’occasione per riqualificare l’area che comprende la fontana adiacente al parcheggio e per mettere mano al verde con una sistemazione complessiva. Entro Pasqua contiamo di mettere a disposizione l’area di sosta perfettamente funzionale alle esigenze di parcheggio e rimessa nuovo, dal punto di vista delle finiture e della nuova asfaltatura, nel piazzale sovrastante”.