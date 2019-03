Dalla regione quasi quattro milioni per l'adeguamento sismico della scuola Valturio di Rimini

Attualità

| 12:35 - 21 Marzo 2019

Esterno dell'Istituto Scolastico Valturio.

La Regione Emilia-Romagna stanzia 28 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza di 26 istituti scolastici, da Piacenza a Rimini. Le risorse provengono dal Fondo di protezione civile per il miglioramento sismico, dai risparmi ottenuti sulle opere finanziate nel 2016 con i Mutui Bei e dal Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione. Dal 2015 sono 460 i milioni investiti in questa campo: "Uno sforzo straordinario per quantità e qualità", lo ha definito il presidente Stefano Bonaccini. Gli interventi più rilevanti riguardano l'adeguamento sismico delle scuole 'R. Valturio' di Rimini (3,9 milioni) e 'Morante' di Sassuolo, in provincia di Modena (1,1 milioni), grazie alle risorse della Protezione Civile. Con i risparmi ottenuti in base ai ribassi della base d'asta dei mutui Bei verranno, invece, finanziati nuovi interventi di edilizia scolastica in provincia di Bologna (810 mila euro), Ferrara (607 mila) Forlì-Cesena (680 mila), Ravenna (210 mila) e Reggio Emilia (310 mila). "È una priorità e una scelta strategica per le quali adesso continuiamo a investire, pensando al futuro dei nostri giovani a partire dal loro presente", ha spiegato Bonaccini: "Ogni scuola deve essere sicura, efficiente, ma anche confortevole e bella: ne siamo profondamente convinti, per questo il piano regionale di edilizia scolastica è stato tra i nostri primi atti a inizio mandato, più volte ampliato e rifinanziato".