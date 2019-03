Lezioni in piscina nelle ore scolastiche per i bambini dell'Istituto Zavalloni di Riccione

Attualità

21 Marzo 2019

Alcuni bambini impegnati nelle lezioni di nuoto.

E’ terminato a marzo il progetto pilota “Nuoto nello zaino..emozioni in libertà “ partito lo scorso ottobre e rivolto alla scuole primarie. 70 bambini, suddivisi in 4 classi dell’Istituto Comprensivo n.1 e dell’Istituto Comprensivo “ Gianfranco Zavalloni, sono stati coinvolti in 6 lezioni di psicomotricità in palestra e 4 lezioni in acqua allo stadio del nuoto.



Il progetto, per iniziativa dell’Amministrazione e della Polisportiva Comunale, ha preso ispirazione dal libro “Stella sirena del mare” di Marie Louise Gaystella, scrittrice e illustratrice canadese che racconta le divertenti avventure in riva al mare di due fratelli, Stella e Sam, alle prese con la scoperta del mondo.



“ Il progetto - commenta il vicesindaco e assessore servizi alla persona Laura Galli - grazie alla professionalità delle responsabili di vasca e istruttrici della piscina, ha consentito di avviare un ottimo lavoro di gruppo in cui ognuno ha lasciato andare e vincere le proprie emozioni. Dal timore di tuffarsi in acqua alla scelta dei giochi, tutti i bambini hanno manifestato con il lavoro in acqua e in classe, potenzialità ancora inespresse, contribuendo alla socializzazione, specialmente per quelli con disturbi cognitivi o relazionali”