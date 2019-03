Pari opportunità, la regione finanzia progetto della provincia con un contributo

Attualità

Rimini

| 12:20 - 21 Marzo 2019

La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della legge quadro n. 6/2014, ha assegnato i contributi per le attività di promozione delle pari opportunità e di contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere, e anche quest’anno la Provincia di Rimini, con il progetto Rispetto, un percorso verso la Parità, è nell’elenco dei beneficiari. Il contributo è pari a 9.420 euro a fronte di un costo complessivo di 21.120 euro (la restante parte è a carico degli Enti locali coinvolti).

Obiettivi del progetto sono favorire il rispetto per una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione, promuovere le pari opportunità, prevenire ogni forma di violenza a partire da quella di genere.

Questi obiettivi vengono perseguiti promuovendo un’attività d'informazione e sensibilizzazione attraverso presentazioni pubbliche, incontri con i docenti, laboratori nelle scuole (inserendo il percorso tra le materie curriculari). In particolare ci saranno laboratori per creare e gestire una Banca del Tempo, laboratori teatrali e giochi di ruolo che evidenzino gli errori di valutazione dovuti alla presenza di stereotipi nei nostri giudizi.

Il progetto, predisposto dal Centro Studi Università della Marginalità, si pone in continuità con quelli presentati e finanziati negli anni precedenti, e vanta la partecipazione di numerosi soggetti: Unione dei Comuni della Valmarecchia, Comuni di Gemmano, Coriano e San Giovanni in Marignano, diverse scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado del territorio provinciale, Associazione Centro Studi Università della Marginalità, Banca del tempo di Rimini-Gli Amici del Tempo, Associazione Nazionale Banche del Tempo, Associazione SIPsA, Rete contro la violenza della Provincia di Rimini, Consigliera di Parità della Provincia di Rimini, CGIL, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì-Cesena e Rimini, Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università, Fondazione Valmarecchia.