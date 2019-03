Ministro degli esteri della Russia in visita a San Marino

Attualità

Rimini

| 12:14 - 21 Marzo 2019

Palazzo Pubblico San Marino.

Scortato dai carabinieri dall'aeroporto Federico Fellini, dove è atterrato, fino al confine con la Repubblica di San Marino, il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov è arrivato per la firma di un memorandum fra la Federazione russa e la repubblica del Titano. Lavrov è stato accolto da un picchetto d'onore delle Guardie di Rocca, poi, a Palazzo Begni, ha incontrato il Segretario di Stato, il capo del governo sanmarinese, Nicola Renzi. Sono state predisposte misure di sicurezza eccezionali con vari sopralluoghi iniziati nei giorni scorsi a San Marino, sotto il coordinamento del comando della gendarmeria e in Italia dalla prefettura di Rimini, per la visita ufficiale che terminerà nel pomeriggio.