Ambasciatore del Sudafrica ricevuto in comune a Rimini

| 12:12 - 21 Marzo 2019

Il Vicesindaco Lisi con la delegazione dell'Ambasciata sudafricana.

Giovedì mattina Gloria Lisi, Vicesindaco del Comune di Rimini, ha ricevuto nella Residenza comunale l'ambasciatore del Sudafrica, Prof. Shirish M. Soni, a Rimini per partecipare al XIX Forum Nazionale organizzato dal Forum Permanente del Sostegno a Distanza - ForumSaD​, il maggiore coordinamento di associazioni di sostegno a distanza in Italia.

Iniziato questo mattina nella Sala del Giudizio del Museo della Città, in via Tonini, il convegno durerà fino al 24 marzo, con il seguente programma:

Il Programma

Il XIX Forum Nazionale del Sostegno a Distanza si apre il 21 marzo con la Giornata mondiale per l'eliminazione delle discriminazioni razziali, alla presenza dell’ambasciatore del Sudafrica Prof. Shirish M. Soni. Il 22 marzo invece, si parlerà di Sud Italia, Sud del Mondo e solidarietà. Il 23, insieme alla Vice Ministra Emanuela C. Del Re, si discuterà di sostegno a distanza e contributo alla cooperazione internazionale. Successivamente sarà avviata una tavola rotonda con il prof. Zamagni e altre personalità del mondo universitario e non solo. Il 24 sarà possibile visitare la mostra "Il contributo italiano alla lotta all'apartheid in SudAfrica".

Laboratori e sportelli informativi

Durante l’evento si svolgeranno laboratori di formazione in fundraising, progettazione e comunicazione. - Sportelli informativi su riforma terzo settore, servizio civile e adozioni internazionali.

L’evento è patrocinato dal Comune di Rimini con la collaborazione diSiscos - Servizi per la Cooperazione Internazionale.

Per informazioni: Telefono 06 69921981