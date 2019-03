Scomparsa della partigiana Tina Costa, cordoglio dell'amministrazione comunale di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:02 - 21 Marzo 2019

Tina Costa.

L’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Tina Costa, partigiana ed ex segretaria della sezione Pci del centro di Rimini “Tre Martiri”.

Una donna straordinaria, dotata di grande coraggio e amorevole passione per la libertà e per i diritti civili, Tina era membro del direttivo dell’ANPI nazionale e presidente vicaria dell’ANPI di Roma. Da sempre impegnata in tutte le manifestazioni ove era necessario ribadire i valori antifascisti della Resistenza, la memoria storica e i diritti delle donne, soprattutto durante la Resistenza. Recentemente si era impegnata anche per i diritti degli omosessuali.