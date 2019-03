Un poster per la pace, premiati per i loro disegni quattro giovani studenti di Novafeltria

Attualità

21 Marzo 2019

I quattro alunni premiati dal Lions alla scuola Battelli di Novafeltria.

Ogni anno i Lions club di tutto il mondo promuovono l'iniziativa "Un Poster per la Pace", presso le scuole locali e i gruppi giovanili. Il concorso artistico per ragazzi incoraggia i giovani di tutto il mondo a esprimere la loro visione della pace. In Alta Valmarecchia è stato promosso alla scuola media Angelo Battelli di Novafeltria, a cura della preside Paola Mancini e della professoressa Lidia Masi: le premiazioni si sono tenute martedì 19 marzo alla presenza del presidente Lions Club Ariminus-Montefeltro, Graziano Lunghi, accompagnato dai soci Loretta Contucci e Gianfranco di Luca (tesoriere). Quattro gli studenti premiati con buoni acquisto: Viola Molari ed Elena Marovic (1A), Leonardo Varotti (1B) e Maria Gabrielli (1C).