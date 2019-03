Teatro per ragazzi, ultimo appuntamento in scena Robin Hood a San Leo

Eventi

Pietracuta di San Leo

| 10:35 - 21 Marzo 2019

La compagnia "I guardiani dell'oca".

Ultimo appuntamento, sabato 23 marzo alle ore 21, con l’edizione 2019 della rassegna “Un Teatro per i Ragazzi” al Teatro di San Leo a Pietracuta. La compagnia I Guardiani dell’Oca presenterà lo spettacolo Robin Hood nel castello di Nottingham, scritto e diretto da Zenone Benedetto che ne è anche interprete insieme a Tiziano Feola e ai pupazzi creati da Ada Mirabassi.

Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medievale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del perfido Principe Giovanni, detto il “senza terra”, e del suo fedelissimo e cattivissimo Sceriffo di Nottingham.

In un crescendo di emozioni, i ragazzi potranno rivivere un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena. Little John, Frate Tuck, Lady Marianne, lo Sceriffo di Nottingham e il piccolo soldato Artur, faranno a gara per impedire o agevolare le imprese eroiche di Robin Hood. Una storia che propone l’eterno dualismo tra ciò che è giusto e ciò che non lo è; una storia che esalta lo spirito cavalleresco, capace di riportare giustizia laddove è stata negata; una storia che diviene anche pretesto per giocare con il teatro, in modo creativo, divertente, sorprendente e perché no, semplice. Usando le tecniche tradizionali del teatro di figura, ogni personaggio e attore diverrà strumento e vettore di un racconto dal sapore antico, medioevale. Suoni di cornamuse, ghironde, flauti e liuti faranno da cornice agli eroi leggendari di una terra, quella inglese mai così vicina.

Tra fantasmi, castelli e accoglienti foreste, Robin Hood, insieme ai suoi fedelissimi compagni d’avventura, non dimenticheranno certamente, a conclusione dello spettacolo di salutare grandi e piccini.

Biglietti: 6 euro (prezzo unico ragazzi e adulti).

Prenotazioni: presso Circolo ARCI (Viale Umberto Primo 175, Pietracuta),

aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle ore 12.30 alle ore 23.

I biglietti prenotati telefonicamente dovranno essere regolarizzati e ritirati il giorno stesso dello spettacolo entro le ore 20. I biglietti non ritirati verranno rimessi in vendita.

La biglietteria del Teatro di Pietracuta apre, nelle sere di spettacolo, alle ore 20.

Informazioni: Ufficio Turistico di San Leo tel. 0541 926967 (numero verde 800 553 800)

e-mail: info@sanleo2000.it – FB: Città di San Leo

www.san-leo.it

www.teatrivalmarecchia.it - www.accademiaperduta.it