Vincoli aeroportuali, concluso l'iter del comune di Coriano

Attualità

Coriano

| 10:31 - 21 Marzo 2019

Incontro tra il comune di Coriano e i vertici Enac.

Nuovi vincoli aeroportuali imposti da Enac, raggiunto l'obiettivo del comune di Coriano per minimizzare gli impatti.

Dal febbraio del 2018 infatti in alcune zone del territorio le pratiche edilizie hanno avuto un momento di stallo proprio in virtù dei vincoli che ne impedivano l’approvazione. Ora alla luce di quanto fatto si può iniziare a far ripartire i lavori.

Con la determina dirigenziale dell’area Servizio Urbanistica ed Edilizia del Dott. Ugo Castello si conclude il percorso relativo alle opposizioni formulate con delibera di CC n 36 del 11/04/2018 dal Comune di Coriano al vincolo Aeroportuale.

La presentazione delle opposizioni presentate all’ENAC formulate ai sensi degli articoli 707 e 708 del “Codice della Navigazione ha determinato l’apertura di un tavolo tecnico tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e il Comune di Coriano al fine di limitare il più possibile l’impatto del nuovo “vincolo” sul territorio ma anche per individuare e fornire una interpretazione di sintesi relativa all’attuazione del Vincolo Aeroportuale in modo da superare ogni fraintendimento nella fase di prima applicazione ed assicurare correttezza nei procedimenti a tutti gli operatori (privati/pubblici) coinvolti, omogeneità e tempestività di riscontro approvando un adeguata interpretazione sintetica e direttamente applicativa per tutti.

Il lavoro di mediazione tra Sindaco, ingegneri ENAC, associazioni e tecnici comunali ha portato i suoi frutti.

La sintesi applicativa composta da 3 articoli e approvata in Consiglio Comunale con la deliberazione n 92 del 22/12/2018 non ha avuto osservazioni o revisioni da parte di ENAC, è immediatamente vigente e sarà disponibile nel sito dell’ente nella Sezione Urbanistica.