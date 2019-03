Tradizione e innovazione, genuinità e attenzione al territorio: apre a Rimini Purograno

Attualità

Rimini

| 08:58 - 21 Marzo 2019

Nuovo pastificio artigianale.

Un nuovo pastificio artigianale dedicato alla tradizione, alle origini e alla genuinità delle proposte offerte per la valorizzazione del territorio. Si chiama Purograno e verrà inaugurato il 7 aprile in via Martinelli a Rimini. Un progetto voluto dalla famiglia De Luca del Ristorante Frontemare con lo chef Cristian Vannucci. Purograno intende unire la genuinità del prodotto da forno all'attenzione al territorio e alla tradizione. Oltre alla vendita al dettaglio, Purograno offre il servizio di consegna a domicilio per hotel, ristoranti e botteghe. Per la realizzazione dei prodotti verranno utilizzati grani biologici macinati a pietra della zona del Montefeltro, lavorati in un mulino ad acqua. Ci sarà la possibilità di gustare prodotti realizzati con farine di vario genere e uova biologiche. Tutti i prodotti saranno legati alla stagionalità. Proporre sapori autentici e legati alla tradizione è uno dei punti di forza di Purograno.

Il pastificio artigianale inaugurerà domenica 7 aprile alle 17 in via Martinelli a Rimini.

Per ogni informazione si può contattare Purograno tramite la sua pagina Facebook.