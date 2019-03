Strana morìa di pesci spiaggiati a centinaia lungo tutta la costa riminese

Attualità

| 07:55 - 21 Marzo 2019

Foto dal gruppo facebook 'sei di Cattolica se...' dall’utente Elena Parolin.

Tanti pesci morti sulla battigia trovati nella giornata di mercoledì. La segnalazione arriva dai social e fa riferimento alla spiaggia di Cattolica. Un gran numero di cefali è stato avvistato sulla costa riminese fino alla porte di Viserba. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti che si sono attivate per capirene le ragioni. Non è la prima volta che si verificano spiaggiamenti di pesci, ma l'episodio di mercoledì ha coinvolto un gran numero di animali. Le indagini sono in corso per accertare se si possa trattare di una moria data da qualche sostanza presente in acqua. Non si esclude anche che i cefali morti facciano parte di un pescato perso da qualche imbarcazione.