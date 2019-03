Incidente frontale in via Coriano, resta grave il piccolo di due anni

Cronaca

Rimini

| 07:24 - 21 Marzo 2019

Il seggiolino a terra dopo il violento impatto.

E' ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale 'Bufalini' di Cesena, il bambino di due anni che martedì mattina è rimasto coinvolto in un terribile incidente lungo via Coriano, in zona San Martino Monte L’Abate. Migliorano le condizioni della mamma, che viaggiava con lui e il padre. Si trova ricoverata in medicina d'urgenza, sempre al Bufalini. Da una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio della Municipale, una Fiat Punto, condotta da una ventunenne stava procedendo in direzione Rimini, quando avrebbe perso il controllo nell’affrontare una curva. Dall’altra parte della carreggiata, in direzione opposta, stava arrivando una Volkswagen Golf con all’interno una famiglia di origini marocchine: alla guida un 46enne con accanto la moglie di 30 anni e nel sedile di dietro, nel seggiolino, il figlio di due anni. L’impatto è stato violentissimo.