Rimini Calcio, a Verona possibile un 3-4-1-2 col rientro di Palma a centrocampo

| 20:32 - 20 Marzo 2019

Palma contrastato da Eleuteri in Rimini-Ravenna. Il centrocampista tornerà titolare a Verona.

Il Rimini si prepara alla trasferta di Verona alla solita maniera (ieri solo allenamento al mattino rispetto alle due sedute previste): non è prevista al momento nessuna partenza anticipata alla volta del Veneto per cui la squadra salirà sul pullman il sabato pomeriggio dopo la seduta di rifinitura. Martedì alla ripresa dei lavori il presidente Giorgio Grassi ha parlato alla squadra cercando di trovare le parole giuste per stimolarla e compattarla, poi è toccato a Ferrani, riminese, tra i giocatori più anziani.

VERSO VERONA Se il Rimini affronta la trasferta di Verona col morale sotto i tacchi dopo il ko interno e un trend negativo (2 punti nelle ultime 5 partite) che ha portato la squadra di Martini al penultimo posto della classifica (il Fano recupererà la partita interna contro la Fermana mercoledì 3 aprile alle 20,30), la formazione di Fresco, viceversa, è in grande spolvero: 11 punti nelle ultime 5 partite (spiccano il colpaccio di Teramo e la vittoria sulla Feralpi) con 5 reti realizzate e 2 gol subiti.

Nel girone di ritorno i veneti hanno fatto 13 punti contro i 10 del Rimini eppure hanno peggiorato di due posizioni la loro classifica: erano 17esimi con 19 punti al giro di boa, ora sono 19esimi con 32 (ma il Rimini come già sottolineato ha peggiorato di 5 posizioni: dal 13esimo posto con 22 punti è passato al 18esimo con 32 punti). Eppure la sfida di domenica è alla portata del Rimini e assume un significato fondamentale, una sorta di bivio.

LA SQUADRA Probabile che rispetto alla partita di domenica ci sia qualche novità: ad esempio il rientro di Palma a tempo pieno a centrocampo è una necessità assoluta per dare un filo di razionalità e di geometrie alla manovra. Possibile che per rendere un po' più pericoloso il fronte offensivo alle spalle dei due attaccanti possa giostrare un trequartista che in fase difensiva sia di supporto al centrocampo. Vedremo nei prossimi giorni.

BIGLIETTI Intanto è attiva la prevendita (si gioca domenica alle ore 16.30). I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati, sino a sabato 22, on-line collegandosi al sito www.ticketland1000.com oppure nel seguente punto vendita:

- Santarcangelo Eventi: via Pascoli 22, Santarcangelo (0541.623818) al prezzo di € 10 comprensivo di diritti (per gli Under 16 € 3 ma solo nel punto vendita). Il giorno della gara i tagliandi del settore ospiti potranno essere acquistati al botteghino dello stadio al prezzo di 12 euro.

Prendendo spunto dall festa del papà, la Virtus Verona lancia una iniziativa per la partita di domenica. Il papà che acquisterà il biglietto in prevendita potrà portare il proprio figlio allo stadio gratuitamente.



TIFOSI Il Collettivo Riminese organizza un pullman per la trasferta di Verona. Partenza alle 12:15 da piazzale del Popolo. Per prenotazioni, Alfredo 3478836166.

