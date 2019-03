Calcio Promozione, - 5 al Tropical Coriano, tre giocatori squalificati fino al 30 aprile. Otto mesi al presidente

Sport

Coriano

| 18:49 - 20 Marzo 2019

Il Tropical Coriano scende dal terzo al quarto posto: la strada dei playoff si complica (foto da pag fb del club).

Mano pesante del giudice sportivo sul Tropical Coriano (Promozione) per il mancato tesseramento di tre giocatori Andrea Pasini, Matteo Stanco e Flamur Vucaj: penalizzazione di 5 punti da scontare nel campionato in corso, 1.200 euro di ammenda, squalifica ai tre calciatori in questione fino a fine aprile: Andrea Pasini, Matteo Stanco e Flamur Vucaj. Per il presidente Tiziano Marzi otto mesi di inibizione, sette per il vice allenatore Luca Bartolini, un mese per l'allenatore di portieri Alessandro Marcaccini e per il ds Filippo Cipriani.

In sostanza, i tre giocatori - per vari motivi svincolatisi alla fine della stagione scorsa e quindi non automaticamente tesserati per quella successiva - , avrebbero dovuti essere tesserati nuovamente; per una svista della segreteria del club club, purtroppo, l'operazione di routine in ogni estate non è stata effettuata.

La negligenza compiuta in assoluta buona fede - rimarca il club corianese - è stata scoperta dal giudice sportivo ad ottobre quando ha esaminato la posizione di Pasini per il quale è stata comminata la squalifica. Lì è emersa la posizione irregolare per cui il club è corso ai ripari subito mettendo in regola i suoi giocartori: la sanzione, in questione, infatti è relativa alle prime giornate di campionato

La squalifica era attesa dalla società che non può fare ricorso, ma che ha spiegato nelle sedi opportune la dinamica degli eventi. Per Bartolini, Marcaccini e Cipriani la squalifica è scattata in quanto essi hanno firmato le distinte dei giocatori da consegnare all'arbitro.

In virtù di questo provvedimento il Tropical Coriano dal terzo posto in classifica scende al quarto e i playoff si complicano: se il margine tra la seconda e la quinta è superiore ai sette punti, infatti, salta lo spareggio tra seconda e quinta e si gioca solo quello tra terza e quarta.