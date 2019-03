Dallo Stato quasi 3 milioni per interventi nel Comune di San Leo

Attualità

San Leo

| 17:50 - 20 Marzo 2019

La rocca di San Leo.

Quasi 3 milioni di euro a San Leo per una serie di interventi all'interno del territorio comunale. In Gazzetta ufficiale, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell’Interno “Assegnazione del contributo a favore dei comuni - Anno 2019 - per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio” con l’assegnazione del contributo complessivo di € 298.926.250,90 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 853-860, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 legge di bilancio 2018” (Governo Gentiloni). Sono beneficiari, fino a concorrenza delle risorse disponibili, 300 milioni di euro per l'anno 2019, solo 286 interventi su 5.472 richieste ritenute ammissibili, con una percentuale di assegnazione del 5 % circa. E sono infatti 7.156 le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 20 settembre 2018, stabilito dal comma 854 della legge di stabilità 2018, con 1.684 richieste escluse, inammissibili.



IL COMMENTO DEL SINDACO. Il sindaco di San Leo Mauro Guerra: “si tratta del buon esito di una delle decine di istanze che abbiamo saputo compiutamente presentare in questi anni con la grande esperienza maturata nel settore e la necessaria puntualità. Il Comune di San Leo, da anni, emerge nettamente nel panorama regionale/nazionale per capacità di intercettare risorse esterne, moltiplicando così le proprie e limitate disponibilità. Questa era una opportunità legata ad un comma della legge di stabilità approvata in dicembre 2017, spronata anche da ANCI. Non siamo stati finanziati nella prima finestra utile (20 febbraio 2018), mentre lo siamo, ingentemente, nella seconda. E’ oggi un orgoglio rendicontare anche di essere protagonisti della risoluzione di criticità storiche, prima fra tutte, del vetusto ponte di ingresso a San Leo, intervento così auspicato e strategico, altrimenti difficilmente affrontabile. Si tratta inoltre di contributi a fondo perduto al 100%, pertanto ancora più benaccetti, non necessitando di cofinanziamento comunale. Eravamo già molto soddisfatti di quanto già conquistato finora, drenando milioni di euro su bandi regionali, nazionali, europei, ma questa notizia amplifica ulteriormente l’ottimo lavoro svolto.”



Ing Leonardo Bindi, vicesindaco: “ dopo non essere rientrati nella prima tranche, la seconda erogazione ci premia con investimenti di portata storica, indispensabili, anche per alcune importanti arterie viarie comunali dove solo con queste ingenti somme si potrà fare finalmente la differenza. Risorse certe e per l’ennesima volta, esterne, statali. Ora non c’è davvero tempo da perdere; serve progettare e realizzare; servono immediate e specifiche competenze, nonché una virtuosa continuità. Una nuova sfida che sapremo vincere, estremamente motivati e concreti".



GLI INTERVENTI. In Emilia Romagna, solo San Leo e Pennabilli sono i Comuni premiati, quest’ultimo con 2 interventi da 274.000 e 60.000 euro (176° e 177° posto). Dal 251 posto in graduatoria al 254, figurano gli interventi che vedono beneficiario il Comune di San Leo con:



euro 500.000 Miglioramento del rischio sismico su Palazzo della Rovere sede Municipio;



euro 600.000 Demolizione e ricostruzione dell'unico ponte di accesso a San Leo;



euro 1.500.000 Messa in sicurezza del territorio tramite la sistemazione ed adeguamento di tratti di viabilita' comunale;



euro 300.000 Demolizione e ricostruzione di ponte loc. Castelnuovo di San Leo.



Commenta il sindaco Mauro Guerra: “Un totale di 2.900.000 euro, una enorme cifra mai conquistata prima dal Comune di San Leo, per interventi simili. Le risorse non vanno confuse con quelle, altrettanto ingenti (circa 6 milioni), destinate al dissesto idrogeologico della Rupe dopo il crollo del 2014, ma che vedono beneficiario ed attuatore degli interventi, opportunamente, la Regione Emilia Romagna (ex STB di Bacino)".

In Emilia Romagna, solo San Leo e Pennabilli sono i Comuni premiati, quest’ultimo con 2 interventi da 274.000 e 60.000 euro (176° e 177° posto).