Presi con quattro panetti di droga nelle mutande, nei guai madre e figlio

Cronaca

Misano Adriatico

| 15:02 - 20 Marzo 2019

La droga sequestrata dai Carabinieri.

Madre e figlio di 79 e 55 anni giravano in auto a Misano con la droga. La donna in particolare nascondeva nelle mutande circa 200 grammi di hashish diviso in quattro panetti. I fatti sono avvenuti nella notte tra martedì e mercoledì: i Carabinieri, nell'ambito di un'attività di indagine avviata con l'unità cinofila della Polizia Municipale, hanno fermato l'auto dei due, rinvenendo la droga addosso alla 79enne. I Carabinieri hanno arrestato i due fermati, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.