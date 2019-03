Focheraccia con Street Food romagnolo e la musica di Paolo Sgallini alla Coop Millepiedi

Eventi

Rimini

| 14:23 - 20 Marzo 2019

Due appuntamenti targati cooperativa sociale “Il Millepiedi” in programma a Rimini venerdì 22 marzo, per festeggiare con le tradizionali Focheracce.



Alle 17,30 il primo appuntamento è nell’Area Verde di Casa Macanno in via Macanno 168 con la “Focheraccia McAnnica”. Un evento dedicato a bambini e famiglie. Durante il pomeriggio verranno proposti laboratori a tema (obbligatoria la prenotazione) e dalle 19, con l’accensione del fuoco, si potrà cenare con street food romagnolo e divertirsi con la musica di Paolo Sgallini. Per info: 333 1647617 – Facebook “Area Verde Casa Macanno”. In allegato volantino dell’evento.



A partire dalle 19 festa anche a Casa Pomposa, in via Pomposa 8 a Rimini, sede dello storico Centro giovani riminese.

Durante la serata, organizzata in collaborazione con l’associazione Millepassisolidali, si potrà cenare, ma soprattutto ascoltare tanta buona musica. Dalle 19,30 si alterneranno sul palco, infatti: L’uva grisa, Rinascimento, Brigada, Lady Maciste. Un evento dedicato ai giovani ma anche a tutti gli appassionati di buona musica. Per info: Tel. 340 951 4378 – Facebook “Centro giovani Casa Pomposa”.



Due appuntamenti originali e divertenti per dare il benvenuto alla primavera e festeggiare con il tradizionale rito di aggregazione intorno al fuoco.