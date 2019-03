Palestre sostenibili, nuovo progetto a Rimini: come cambia l'edilizia sportiva

Sport

Rimini

14:16 - 20 Marzo 2019

Nasce a Rimini il progetto “palestre sostenibili”, un percorso che seguendo quanto già avviato sul fronte dell’edilizia scolastica, si pone di promuovere progetti di riqualificazione perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale e disseminazione sociale anche nel campo dell’edilizia sportiva. Giovedì 21 marzo il Comune di Rimini, Anthea e GSE (Gestore Servizi Energetici) organizzano il secondo seminario formativo inserito nel calendario degli Innovation Lab di Anthea Futura, il primo dedicato a questo specifico settore. La mattinata infatti ha l’obiettivo di illustrare, attraverso esempi concreti, alcuni interventi per la riqualificazione del patrimonio pubblico come palestre scolastiche, strutture per il fitness, piscine e palazzetti dello sport. Il seminario, dedicato all’aggiornamento dei tecnici e dei funzionari della Pubblica Amministrazione, si svolgerà alla sede di Anthea in via Della Lontra e si aprirà alle 9.30 con l’introduzione dell’assessore allo Sport del Comune di Rimini Gian Luca Brasini.