Il sindaco di Rimini Gnassi riceve rappresentante di importante compagnia aerea russa

Turismo

Rimini

| 14:09 - 20 Marzo 2019

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e Andrey Dobryakov, dg di Aeroflot Russian Airline.

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha incontrato mercoledì mattina il direttore generale per l’Italia di Aeroflot Russian Airline, Andrey Dobryakov, in città per una visita di cortesia per intensificare una rete di rapporti e valutare possibili sinergie per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico di Rimini e l’intensificazione dei collegamenti fra Rimini, Bologna e la Russia.

Obiettivo dell’incontro, sviluppare in maniera congiunta una serie di iniziative di promozione turistica su ambiti prioritari, seguendo le vocazioni del territorio e gli interessi dei turisti russi. Rimini si è presentata come una città in cambiamento, piattaforma di soggiorno ideale per potenziali visitatori stranieri, sempre più al centro dei desideri dei turisti russi.