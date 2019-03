Rimini 'invasa' dai tifosi della Scozia, scatta divieto per vendita di bevande in contenitori in vetro

Attualità

Rimini

| 13:44 - 20 Marzo 2019

Bottiglie di vetro abbandonate.

Sono circa tremila i tifosi stranieri attesi in Riviera per assistere alla partita di calcio tra la Nazionale di San Marino e Scozia in programma domenica 24 marzo alle 18 allo stadio Olimpico del Titano e valida per le qualificazioni a Euro 2020. I supporter scozzesi sono attesi già da venerdì e alloggeranno principalmente nelle strutture del lungomare riminese. Per ragioni di ordine pubblico e sicurezza l’amministrazione comunale, su richiesta della Questura di Rimini, ha disposto un’ordinanza che vieta a chiunque in qualsiasi forma (compresi dunque i distributori automatici) di vendere o somministrare bevande in contenitori di vetro nelle aree a mare della statale 16. L'ordinanza avrà validità dalle ore 12 di venerdì 22 fino alle 6 di lunedì 25 marzo.