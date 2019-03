A Novafeltria torna il tributo a Lucio Battisti, doppio appuntamento al teatro sociale

Eventi

Lucio Battisti.

Novafeltria, città della musica, non poteva non ricordare uno dei più grandi cantautori italiani, Lucio Battisti. Torna anche nel 2019 il concerto tributo con protagonisti cantanti e musicisti della zona, che faranno rivivere sul palco le indimenticabili canzoni di Battisti e Mogol. "Il mio canto libero", evento organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Novafeltria, è in programma sabato 23 marzo alle 21 e domenica 24 marzo alle 17. Sul palco saliranno i cantanti Adriano e Cesare Capuani, Edoardo Marcelli, Gabriele Aiudi, Priscilla Marini, Sara Cantori, Simona Mercatelli, i musicisti Enrico e Fabrizio Aiudi (tastiere e batterie), Ferruccio e Michele Fraternali (tastiere e basso), Francesco Menghini e Giacomo Ferranti (chitarra). Lo spettacolo sarà presentato da Federico Nanni: prevendita telefonica allo 0541 921935 sabato dalle 10.30 alle 12.30; presso il botteghino del teatro venerdì dalle 17 alle 19.30, sabato dalle 10.30 alle 12.30.