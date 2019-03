Attualità

Novafeltria

13:07 - 20 Marzo 2019

Membri della Croce Verde, personale medico e associati Aned all'ospedale di Novafeltria.

Come di consueto, in occasione della giornata mondiale del rene, torna a Novafeltria l'iniziativa per sensibilizzare la popolazione sulle patologie che possono colpire quest'organo. Sabato dalle 9 alle 13, presso l'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria, sarà possibile effettuare controlli gratuiti ai reni, grazie all'iniziativa di Aned e Croce Verde Novafeltria, in presenza di personale medico qualificato. In audio Lia Blatti, delegato provinciale di Aned.