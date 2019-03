Imprenditori del settore turismo cercano personale e incontrano i candidati a Riccione

Attualità

Rimini

| 12:30 - 20 Marzo 2019

Cameriere (foto di repertorio).

Si avvicina la stagione estiva e gli imprenditori del settore turistico, in particolare quelli della riviera romagnola, cercano personale adeguato. Per incrociare le richieste degli operatori con quelle delle persone che vogliono lavorare nel turismo in Romagna, il 26 marzo alle 11 inaugurerà al Palazzo del Turismo di Riccione Working in Tourism, la Borsa delle professioni turistiche.

L'appuntamento, organizzato da Confesercenti e CescotLavoro, vedrà coinvolte oltre 50 imprese che cercano personale, pronte a incontrare i candidati sulla base di appuntamenti individuali. Oltre 200 i posti di lavoro disponibili, distribuiti nei territori costieri di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara.

I profili più richiesti sono quelli relativi all'ospitalità, alla ristorazione e agli stabilimenti balneari. La partecipazione all'iniziativa è completamente gratuita, l'iscrizione obbligatoria. Le candidature di chi cerca lavoro potranno essere presentate direttamente sul sito del CescotLavoro https://tourism.cescotlavoro.it. Ogni informazione può essere richiesta all'indirizzo arealavoro@cescot.emilia-romagna.it.



"Con questo appuntamento, che per la prima volta si terrà a Riccione, incrociamo l'offerta di lavoro con la domanda - spiega il presidente di Confesercenti Rimini, Fabrizio Vagnini -. Cescot ogni anno organizza numerosi corsi per formare e avviare il personale alle professioni del turismo; martedì prossimo organizziamo i colloqui con le imprese che cercano gli addetti specializzati per la stagione estiva. Con la proposta di questi 200 posti di lavoro, per lo più offerti da bagnini, albergatori e ristoratori, chiudiamo il cerchio facilitando l'incontro tra chi offre impiego e chi lo cerca".

Nel corso della giornata verranno anche presentati i dati di un'apposita indagine condotta dalla Confesercenti sui fabbisogni di personale delle imprese turistiche romagnole per la prossima stagione estiva.