"Bohemian Rhapsody" in tre versioni al Cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:08 - 20 Marzo 2019

Rami Malek interprete di Freddie Mercury.

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) arriva da giovedì 21 a domenica 24 marzo il film Bohemian Rhapsody di Bryan Singer e Dexter Fletcher con Rami Malek, Mike Myers, Aidan Gillen, Tom Hollander e Joseph Mazzello.

Quattro premi Oscar, compreso quello per il miglior attore protagonista a Rami Malek e incassi record per il film dedicato a Freddie Mercury e alla band dei Queen: da qualche parte nella periferia londinese, Freddie Mercury è ancora Farrokh Bulsara e vive con i genitori in attesa che il suo destino diventi eccezionale. Perché Farrokh lo sa che è fatto per la gloria. Contrastato dal padre, che lo vorrebbe allineato alla tradizione e alle origini parsi, vive soprattutto per la musica che scrive nelle pause lavorative. Dopo aver convinto Brian May (chitarrista) e Roger Taylor (batterista) a ingaggiarlo, forte della sua verve e della sua capacità vocale, l’avventura comincia. Insieme a John Deacon (bassista) diventano i Queen e arrivano alla gloria malgrado (e per) le intemperanze e le erranze del loro leader: l’ultimo dio del rock and roll.

Il film sarà proposto in tre versioni: doppiata in italiano (giovedì alle ore 21 e sabato alle ore 17 e alle ore 21), versione originale inglese con sottotitoli in italiano (venerdì alle ore 17 e alle ore 21) e la versione Sing Along/Karaoke (per chi vuole provare l’emozione di cantare “assieme ai Queen”) domenica alle ore 18 e alle ore 21. Biglietti interi € 6, ridotti € 5 con degustazione omaggio di birra, compresa nel biglietto.