Nuoto, Trofeo Città di Cattolica, 13 medaglie per gli atleti del Garden Rimini

Sport

Rimini

| 09:52 - 20 Marzo 2019

Gli atleti protagonisti a Cattolica.

Ottima prestazione dei baby nuotatori del Garden scesi in vasca domenica al Trofeo Città di Cattolica e chiuso con un 13 medaglie totali e un bel 5° posto di squadra.

In acqua hanno gareggiato i più giovani atleti del team, seguiti dai tecnici Marco Squadrani e Davide Spinelli, mentre Davide Delucca e Angela Tartaglia erano impegnati con la preparazione degli atleti che parteciperanno il prossimo weekend alle finali dei Campionati Regionali di Riccione.

Ecco tutte le medaglie conquistate dai baby della Polisportiva:

Ginevra Righetti (2011) 2° nei 25 Farfalla in 25”43, Thomas Oldani (2010) 2° nei 25 Farfalla in 20”24, Viola Biagini (2010) 3° nei 50 Farfalla in 49”32, Ginevra Righetti (2011) 2° nei 25 Dorso in 24”75, Giulia Dogoter (2012) 3° nei 25 Dorso 25”09, Thomas Oldani (2010) 1° nei 25 Dorso in 20”19, Lorenzo Leonardi (2007) 1° nei 50 Dorso in 38”21, Tommaso Pronti (2003) 3° nei 50 Dorso in 37”35, Filippo Valentino (2010) 1° nei 25 Rana in 23”81, Azzurra Signorini (2009) 2°nei 50 Rana in 46”42, Alessandro Bonatti (2004) 2° nei 50 Rana in 36”38, Francesco Palumbo (2003) 3° nei 50 Rana in 39”07, Maria Vittoria Tomassini (2011) 1° nei 25 Stile Libero in 20”52.

Una domenica di gare assolutamente positiva anche per i ragazzi non giunti a podio e che conferma i miglioramenti dei tanti ragazzi che ogni giorno si allenano duramente nelle acque della piscina del Garden seguiti dai tecnici della Polisportiva.