Domenica 14 aprile ritorna 'E Carnivel' a Villa Verucchio

| 08:47 - 20 Marzo 2019

L’animazione delle scuole di ballo e di gruppi locali.

Gli Amici della Tavola, dopo aver creato per il secondo anno consecutivo "Tutti a casa di Babbo Natale" costruendo un piccolo villaggio con la casina degli elfi e la casa di Babbo Natale, si sono messi all’opera per riportare il Carnevale a Villa Verucchio. Così domenica 14 aprile dalle 14,30 in piazza Europa si terrà E Carnivel. La giornata sarà animata dalla presenza del clown Caramello con giochi di prestigio, palloncini, bolle di sapone. Torneranno in piazza i carri di Carnevale con la sfilata dei gruppi mascherati, l’animazione delle scuole di ballo e di gruppi locali, oltre ai giochi a premi per l’autofinanziamento. Infine la premiazione del gruppo più numeroso vestito a tema. L’iniziativa è firmata dagli Amici della Tavola con la collaborazione del Comune di Verucchio, della Pro loco di Verucchio, del Comitato del Carnevale di Santarcangelo, e la partecipazione di Sandro Maroncelli, il portavoce del Carnevale parlato, e la sponsorizzazione dei commercianti del paese.