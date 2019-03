Colto da un malore esce di strada, muore un 62enne di Sant'Agata Feltria

Cronaca

Sant' Agata Feltria

| 08:20 - 20 Marzo 2019

È Gilberto Biordi, 62enne e residente a Sant'Agata Feltria, l’uomo che è deceduto nel tardo pomeriggio mentre si trovava alla guida della sua auto, una Suzuky. La causa della tragedia non è stato però l’incidente ma un malore che ha colpito l'uomo mentre era al volante e non gli ha dato scampo. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 138 della valle del Savio nell'attraversare la frazione di Mercato Saraceno. I vigili del fuoco che hanno ricevuto la chiamata alle 18 si sono subito precipitati sul posto insieme ai mezzi del 118. Purtroppo però, tutti i tentativi messi in campo dal personale medico non sono bastati a salvare la vita dell’uomo, colpito da un malore. Sul luogo della tragedia anche la polizia municipale.