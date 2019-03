Rapine in A14: "Stavano preparando un altro assalto". Il VIDEO del raid

Cronaca

08:09 - 20 Marzo 2019

Quattro rapinatori sono stati arrestati dai poliziotti della Stradale di Bologna insieme ai colleghi del commissariato di Imola perché responsabili di un assalto all’area di servizio Sillaro ovest dell’autostrada A14. I quattro, la notte del 27 febbraio scorso, entrarono nel bar dell’autogrill con il volto travisato e armati di pistola, portando via circa 1.500 euro in contanti. Non contenti di questo andarono anche alla cassa dell’impianto di distribuzione del carburante e prelevarono altri 1.400 euro dopodiché scapparono a bordo di un’autovettura.

I poliziotti, attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’area di servizio, hanno indirizzato le indagini su un gruppo di pregiudicati della zona di Imola. Da pedinamenti e intercettazioni gli agenti hanno scoperto che lo stesso gruppo era in procinto di compiere un’analoga rapina sempre ad un’area di servizio autostradale. Sono stati fermati e controllati sempre in A14 all'altezza di Rimini e, nell'auto, avevano attrezzature per lo scasso. I quattro perciò sono stati arrestati.