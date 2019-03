Motociclismo, nel week end del 30 e 31 marzo partirà la stagione del CIV a Misano

Sport

Misano Adriatico

| 00:12 - 20 Marzo 2019

Il pilota Kevin Zannoni difende il titolo tricolore nella Moto3.





Poco più di una settimana al via dell’ELF CIV 2019. La nuova stagione partirà il 30 e 31 marzo dal Misano World Circuit: sono circa 140 piloti iscritti fino ad oggi.



Moto3 – La categoria dei giovani talenti si presenterà al via con la novità di alcuni team Mondiali: Lo SKY JUNIOR TEAM VR46#RMU seguito da TEAM LEOPARD JUNIOR ITALIA, ANGEL NIETO-TEAM MTR e dal Team targato TM e Davide Giugliano (RGR TM RACING FACTORY TEAM). Con la conferma di importanti squadre come lo JUNIOR TEAM TOTAL GRESINI. Tanti i nomi dei giovani pronti a contendersi il titolo di Kevin Zannoni in quella classe da dove sono passati molti giovani oggi al mondiale (Bezzecchi, Di Giannantonio, Vietti Ramus, Foggia solo per citare gli ultimi).



SBK – Sarà ancora Michele Pirro sulla Ducati del Barni Racing Team il favorito della vigilia, mentre non mancherà Lorenzo Zanetti (Ducati Broncos Racing Team) per provare a contendere il titolo al pugliese. Tanti i nomi di piloti pronti ad inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice, supportati da Team di tutto rispetto e dalla presenza delle maggiori case: Aprilia, BMW, Ducati, Suzuki e Yamaha.



SS600 – Una delle categorie più combattute dell’ELF CIV ripartirà dal Campione in carica, Massimo Roccoli (Yamaha Rosso Corsa) e dai tanti sfidanti dello scorso anno che saranno in pista all’ELF CIV 2019. Tutto per una SS600 che diventa sempre più internazionale, con piloti di varie nazionalità, compresi i giapponesi Akito e Ryota Haga, figli di Noriyuki, al via dell’italiano con le Yamaha del MOTOZOO RACING.



Premoto3 – La categoria dei giovanissimi, che da quest’anno sarà unica (non più divisa in 125 2T e 250 4T) con l’introduzione di un monomotore 250 stock di derivazione crossistica fornito grazie all’accordo con Yamaha. Motore che avrà costi bassi di gestione e acquisto. Tanti gli esordienti provenienti dal CIV Junior, pronti a dare il massimo su piste da Mondiale, così come tanti sono i team di livello a cominciare dal SIC58 Squadra corse Junior Team, che sarà in pista in collaborazione con RXP Race For Passion.



SS300 – Griglie piene, con oltre 30 piloti, in quella che è la categoria più combattuta del Campionato. La stessa che ha consegnato il Campione 2018, Manuel Bastianelli al mondiale e che anche in questa nuova stagione vedrà tanti giovani piloti darsi battaglia fino alla fine per la conquista del titolo.