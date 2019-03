Rimini Calcio giovanili, l'Under 17 torna a sorridere dopo tre ko: exploit a San Marino

Sport

00:05 - 20 Marzo 2019

Campionato Under 17



San Marino-Rimini 0-1 (primo tempo 0-0)



RIMINI: Bascucci, Santarini (30' st Di Fino), Ceccarelli, Caldari, Crescentini, Manfroni, Angelini, Tonini (10' st Semprini), Canini F. (10' st Ulloa), Montebelli (10' st Antonioli), Pecci (25' st Brolli). A disp.: Pasini, Giovannini, Clementi. All.: Vanni.



Ritorno al successo, dopo tre ko consecutivi, per l'Under 17 di mister Lele Vanni che domenica, a Dogana, si è aggiudicata il derby con il San Marino. Nella prima frazione i biancorossi hanno disputato una prestazione decisamente convincente mancando, di fatto, solo in fase realizzativa. Secondo tempo più equilibrato, ben giocato da entrambe le formazioni. A fare la differenza la zampata di Ulloa, abile a recuperare una respinta della difesa di casa e a battere l'estremo difensore con una precisa conclusione di sinistro.



Campionato Under 16



San Marino-Rimini 3-0 (primo tempo 3-0)



RIMINI: Lazzarini (12' st Antonelli), Pascucci (12' st Guidi), Mussoni (1' st Carnemolla), Bottini, Tiraferri, Di Marco (20' st Fabbri), Aprea, Polverelli (1' st Tamagnini), Accursi, Mengucci (30' st Airi), Bastianelli (1' st Di Gregorio). A disp.: Masullo. All.: Amati.



Primo tempo da dimenticare e nulla da fare per l'Under 16 di mister Manuel Amati, domenica sconfitta nel derby disputatosi sul campo di Acquaviva. Dopo il vantaggio biancazzurro il Rimini ha pagato oltremodo il colpo incassando, nel giro di nemmeno un quarto d'ora, anche le altre due reti. Nonostante il passivo, nella ripresa i ragazzi in maglia a scacchi hanno avuto una buona reazione. Per i biancorossi alcune buone occasioni per tornare in partita, in particolare con Aprea e Accursi, e un gol annullato a Tiraferri per posizione giudicata irregolare dall'arbitro.



Campionato Under 15



San Marino-Rimini 1-3 (primo tempo 1-1)



RIMINI: Porcellini, Bracci, D'Orsi (25' st Sammaritani), Del Monaco (25' st Tamai), Casadei, Zaghini, Pozzi (15' st Cavioli), Bedetti (20' st Tommasini), Giunchi, Rushani, Fabbri. A disp: Boldrin, Bianchi, Guidi, Drammis. All.: D'Agostino.



Successo prezioso e meritato per l'Under 15 di mister Matteo D'Agostino, domenica corsara sul rettangolo verde di Dogana. Prima frazione nel complesso equilibrata e Rimini in vantaggio grazie a Bracci, bravo a inserirsi nelle maglie della difesa titana e a battere il portiere. Prima del riposo il pareggio del San Marino sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa i biancorossi hanno spinto sull'acceleratore e trovato il nuovo vantaggio con una gran tiro di Bedetti dal limite. Poi Tamai, ben servito da Cavioli, ha calato il tris e messo il punto esclamativo sul match.





Campionato Under 14



Rimini-Parma 1-2 (primo tempo 0-1)



RIMINI: De Michele (20' pt Jashari), Caverzan (1' st Gerboni), Cicconetti (8' st Pellegrini), Morelli (21' st Lonardo), Lilla, Nastase, Proverbio (1' st Di Pollina), Gianfrini, Zangoli, Alvisi (8' st Rama), Gabriele. A disp.: Zamagni, Vasjary. All.: Finotti.



Sconfitta a testa alta per la formazione Under 14 di mister Massimo Finotti, domenica superata di misura a domicilio dalla corazzata Parma. Sul rettangolo verde di Torre Pedrera i biancorossi hanno dato vita a una prestazione tutta cuore e grinta, giocandosela alla pari e sino alla fine contro il più quotato avversario, formazione che nella gara di andata si era imposta con un netto 7-0. I ducali sono andati al riposo sull'1-0, nella ripresa il Rimini non ha mollato nemmeno nel finale. Dopo aver incassato il raddoppio i ragazzi in maglia a scacchi hanno subito accorciato le distanze con Di Pollina tenendo il risultato in bilico sino alla fine.



Campionato Under 13



Rimini-Imolese 3-2 (1-1, 0-1, 0-2)



RIMINI pt: Jashari, Brisku, Giometti, Hassler, Muratori, Rama, Rubino, Tamburini, Urcioli. All.: Serafini.



RIMINI st: Jashari, Brisku, Capicchioni, Ciavatta, Gabellini, Paganini, Sposato, Tamburini, Urcioli. All.: Serafini.



RIMINI tt: Jashari, Brisku (19' Gabellini), Giometti, Hassler, Muratori (10' Ciavatta), Rama, Rubino, Tamburini, Urcioli. All.: Serafini.



Prestazione vincente e convincente per l'Under 13 di mister Alessio Serafini, sabato tornata meritatamente al successo al "Romeo Neri" a spese dell'Imolese. Le due formazioni hanno dato vita a una sfida ben giocata, entrambe decise a ben figurare. Nonostante diverse defezioni i biancorossi sono subito entrati in campo con il piglio giusto trovando il vantaggio con una conclusione di Rama. Prima del termine della prima frazione gli ospiti hanno trovato il pareggio e nel secondo tempo hanno ribaltato il risultato. Grande la reazione del Rimini che nella terza e ultima frazione ha operato il controsorpasso grazie alle reti di Hassler e Giometti. Per i baby biancorossi, questa volta, oltre alla prestazione anche il risultato.