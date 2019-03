Volley femminile U16, il derby di coach Nanni che vale le Final Eight: 'SGR-Grossi, regalati un sogno'

Sport

Rimini

| 10:50 - 20 Marzo 2019

La Under 16 SGR Grossi, il coach Edo Nanni col suo assistente Alessandro Forlani e un time out.

Ad un passo dalla storia la squadra del Riviera Volley Under 16 regionale targata SGR-Grossi. Giovedì nel derby contro Cesena, in calendario alla palestra delle Rodari alle ore 19, la formazione guidata da Edo Nanni – il tecnico fino all'anno scorso al Volley Club Cesena (“Stefano Fiori e Andrea Simoncelli sono stati i miei mentori”) - dopo due vittorie su Anderlini e Volley Calerno deve fare il tris per staccare il pass per le Final Eight. Sarebbe un traguardo storico per il club e per tutto il movimento pallavolistico riminese.



Coach Nanni, si aspettava questo risultato?

“E' una piacevole sorpresa che ci siamo guadagnati giorno dopo giorno. Lavoro con un gruppo fantastico, che ha talento e voglia di sacrificarsi in palestra dove le ragazze sono praticamente tutti i giorni. Sono tutte di formazione Riviera Volley, hanno tra i 14 e i 15 anni. In questi mesi sono tutte cresciute dal punto di vista tecnico e mentale: nei fondamentali di attacco e ricezione sono sopra la media in relazione alla loro età”.

Una bella soddisfazione per lei è per la società.

“Certamente, tenete conto che siamo partiti in 32 squadre e dopo questa seconda fase ne rimangono in pista otto e tra l'altro le formazioni della bassa Romagna non hanno mai brillato. Sì è un motivo di orgoglio per me e il mio valente assistente Alessandro Forlani, cresciuto alla scuola del Viserba Volley”.

Come sarà la sfida contro Cesena?

“In stagione regolare abbiamo vinto due volte, 3-2 e 3-0 ma in questa seconda partita noi non sbagliammo nulla mentre le nostre avversarie beccarono la giornata storta. Conosco questa squadra perché fino all'anno scorso la guidavo io: è forte fisicamente e molto tecnica. Il punto di forza è Federica Polletta che a 16 anni gioca in B1. Più o meno ci equivaliamo, sarà una partita aperta in cui anche la tensione giocherà un ruolo importante. Spero ci siano tanti tifosi sugli spalti”.

Voi date giocatrici alla prima squadra?

“Ariano, Magi e Semprini Cesari hanno esordito nelle file dell'Emanuel, altre sono nell'orbita”.

Quali sono le loro prospettive?

“Nell'immediato un campionato con una squadra di serie C o D”

L'ambizione di Edo Nanni?

“Continuare la mia carriera nel settore giovanile, nella fascia in particolare 15-18 anni dove la mission è l'insegnamento della tecnica, nella maniera più gratificante possibile”.

Lei è il vice di Luca Nanni dell'Emanuel in lotta per i playoff nel campionato di serie B2.

“Sabato alle 17,30 alla Casa del Volley ci giochiamo un pezzo di playoff affrontando l'Esperia Cremona, seconda in classifica. Se vinciamo abbiamo un piede dentro, altrimenti ce la giochiamo con la Libertas Forlì con cui dobbiamo affrontare ancora lo scontro diretto. Non siamo una squadra fisica, ma molto tignosa e reattiva, nei fondamentali di ricezione e difesa abbiamo il punto di forza e sfruttiamo al massimo il gioco in velocità orchestrato dalla palleggiatrice Bruna Catalano. C'è in tutte la grande voglia di dimostrare che la B2 sta stretta”.

Stefano Ferri