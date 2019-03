Campionati Regionali Obbligatori: tris di medaglie per il Pattinaggio Artistico Riccione

Sport

| 16:47 - 19 Marzo 2019

In Divisione Nazionale B ottimo argento per Giorgia Marchionna.

Sabato ricco di soddisfazioni per le ragazze del Pattinaggio Artistico Riccione. Tutte sul podio le atlete impegnate nei Campionati Regionali di Obbligatori della Federazione Sport Rotellistici che si sono svolti al PalaPilastro di Bologna. Per la categoria Divisione Nazionale B, Giorgia Marchionna ha conquistato un’ottima medaglia d’argento e per la categoria Divisione Nazionale A è arrivata addirittura una “doppietta” con le sorelle Guadagnoli, Magda e Martina, che sono diventate rispettivamente campionessa e vicecampionessa regionale. Le gare regionali proseguiranno fine alla fine di maggio impegnando gli atleti riccionesi nelle diverse categorie, che sicuramente continueranno a tenere alta la bandiera della gloriosa società sportiva della Perla Verde.