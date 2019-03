Tante medaglie e tanti titoli regionali per la Polisportiva Celle di Rimini

Sport

Rimini

| 16:23 - 19 Marzo 2019

Chiara Bezzi sul gradino più alto del podio.

Un weekend ricco di medaglie per la Polisportiva Celle. Sabato 16 Marzo al Palazzetto della Ginnastica a Rimini si sono sfidati ai vari attrezzi tutti i migliori atleti del settore maschile dell’Emilia Romagna. La mattina è iniziata con le gare a squadre Silver. Per la Polisportiva Celle ben tre le squadre in gara, di cui due hanno vinto l’oro diventando così Campioni regionali: nella categoria LC, Federico Cavallari, Giorgio Pession ed Emanuele Zanotti; nella categoria LD open, Simone Di Lorenzo, Nicola Vaccarini, Lorenzo Della Valle e Luca Piccioni. Nella categoria LB, la squadra composta da Enea Gnoli, Filippo Sartini e Romeo Righi ha ottenuto la quinta posizione.



Subito dopo pranzo ha avuto inizio la seconda prova regionale delle gare Gold individuali alla round e di specialità. La Polisportiva Celle si è presentata davanti ai giudici con ben 7 atleti ognuno dei quali ha portato a casa delle preziose medaglie, motivo di grande soddisfazione per gli allenatori Pietro Di Pumpo, Pierluigi Pellizzola e Stefano Blasi.



Luca Bellondi è Campione Regionale Gold all round nella categoria Allievi con 4 punti di vantaggio dalla seconda posizione, Andrea Cascianelli, Junior2, in specialità Gold è campione regionale al corpo libero e quarto al volteggio, Simone Di Lorenzo, Junior1, è Campione Regionale in specialità silver LE al corpo libero, anelli, sbarra e parallele seguito dal suo compagno di allenamento Lorenzo Della Valle con un argento in parallele e corpo libero.



Sempre in specialità Gold, gli atleti che si allenano con Pietro Di Pumpo della Polisportiva Celle, ma tesserati Romagna Team, hanno fatto incetta di medaglie: Matteo Morini, Senior2, campione regionale in anelli e argento alla sbarra, Alessandro Petroncini, Junior2, appena rientrato da un brutto infortunio al ginocchio che lo ha bloccato per diversi mesi, è campione regionale in cavallo con maniglie, argento alla sbarra e bronzo alle parallele e infine Emmanuele Ercolani, campione regionale agli anelli e argento al cavallo con maniglie.



Domenica 17 Marzo in gara, ma questa volta nelle Marche perché tesserato Nardi Juventus, un’altro atleta stellato della Polisportiva Celle; Thomas Grasso che nella categoria Senior nelle gare di specialità al corpo libero, volteggio, parallele e sbarra sbaraglia tutta la concorrenza diventando campione regionale in tutti e quattro gli attrezzi con punteggi altissimi in volteggio (media dei due salti 13.8) e al corpo libero con un punteggio di 13.30. Rivedremo Thomas, Alessandro Petroncini e Matteo Morini nella prossima tappa di serie A/B a che si svolgerà a Padova il 29 marzo.



Nella stessa giornata, in Emilia Romagna, nella palestra Renato Serra a Cesena, si è concluso il campionato regionale individuale Gold femminile. La Polisportiva Celle è orgogliosa di applaudire le 2 Campionesse regionali, Bezzi Chiara classe (2002) categoria Senior 2 e Semprini Carlotta (2005) categoria Junior 2 che si sono imposte sulle avversarie su i 4 attrezzi.

Per Federica Marracino (Senior 2) 3° posto nel campionato all around.

Per le allenatrici Michela Carlini e Beatrice Bruni, le soddisfazioni continuano alimentando la passione che ci mettono ogni giorno, perché ognuna delle loro ginnaste è salita sul podio nelle gare di specialità. La più piccola, Elisa Beltrambini ( 2006-junior 1) ottiene un brillante 2° posto alla trave e un 3° alle parallele, tra le Junior 2 spicca il 2° posto alle parallele di Elisa Antonacci, 2a alle parallele e 3a al volteggio giunge invece Federica Brighi nella classifica delle Senior 1 ( 2003) dove invece Francesca Di Domenico ottiene il 3° posto alla trave, buona la prestazione alla trave, corpo libero e volteggio anche per Alba Ricci che sfiora il podio per pochi decimi in ogni attrezzo. Anche per la squadra femminile, capitanata da Aurora Cocco, il prossimo appuntamento è la seconda tappa di Serie B.